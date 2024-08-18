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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta huzur denetimi: 6 gözaltı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta huzur denetimi: 6 gözaltı

        Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkyolu Mahallesi'nde 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. Denetim sırasında aranan 3 kişi ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Trafik kurallarına uymayan ve yeterli evraklara sahip olmayan sürücülere ise toplamda 53 bin 189 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:32 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:32
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        Esenyurt'ta huzur denetimi: 6 gözaltı
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        Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. İlçe emniyet müdürü Özay Kayhan koordinesinde 18.30-21.30 saatleri arasında yapılan denetime, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipler katıldı.

        Çok sayıda polisin katıldığı denetimde, 150 araç ve 40 motosiklette arama gerçekleştirildi. Sürücüler, yayalar ve iş yerlerindeki 525 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

        6 GÖZALTI, 53 BİN LİRA CEZA

        Yapılan denetimde, haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 3 kişi ve üzerinde çeşitli türlerden uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarında eksiklikler bulunan 7 kişiye ise toplamda 53 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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