Esenyurt'ta fabrika yangını
İstanbul Esenyurt'ta kapı üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Giriş: 17.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:58
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Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üreten farikada yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.
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Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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