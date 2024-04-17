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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta fabrika yangını

        Esenyurt'ta fabrika yangını

        İstanbul Esenyurt'ta kapı üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:58
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          Esenyurt'ta Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üreten farikada yangın çıktı.

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          Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.

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          Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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          Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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          Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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