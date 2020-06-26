Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp, iş yerinin yakılması davasına devam edildi

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nihat Budak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktul Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ile kuzeni Yüksel Çelik de hazır bulundu.
Mahkeme, sanık Nihat Budak’ın yakalandığını, diğer sanıklar Turgay Tokur ve Servet Tevetoğlu hakkında çıkartılan yakalama emirlerine cevap olmadığını tutanaklara geçirdi.
Maktul Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz, davanın 4 yıldır görüldüğünü ifade ederek, "Bu sanıkların bir an önce yakalanarak cezalarını çekmesini istiyorum." dedi.
Mahkeme, sanıklar Turgay Tokur ve Servet Tevetoğlu hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, sanık Turgay Tokur ile ilgili kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmayacağının incelemeye alınmasına ve celse arasında inceleme tamamlanırsa bu hususun değerlendirilmesine karar verdi.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobil ile gelen silahlı kişilerin, Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatıldı.
Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği aktarıldı.
Sanıkların olayın ardından araçla kaçtıkları belirtilen iddianamede, Nihat Budak ile Murat Budak'ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi.
İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
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