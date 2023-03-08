OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ESENYURT RAPORU
7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Esenyurt’taki binaların ortalama %36’sının hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %38’inin hafif, %20’sinin orta, %4’ünün ağır ve %1,4’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Esenyurt’ta, analiz edilen toplam bina sayısı 38.685’tir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.