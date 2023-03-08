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Esenyurt deprem haritası: İBB deprem raporu ile Esenyurt depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

Esenyurt deprem haritası: İBB deprem raporu ile Esenyurt depreme dayanıklı mı?

Esenyurt deprem zemin haritası gündemdeki yerini aldı. İBB, bilgilendirme amaçlı İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritasını paylaştı. Yayımlananan araştırma ile Esenyurt deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusu yanıt buldu. İşte Esenyurt fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler...

Giriş: 08.03.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımızın gözü Esenyurt depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? sorusuna çevrildi. İşte Esenyurt fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler... 

  • OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ESENYURT RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Esenyurt’taki binaların ortalama %36’sının hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %38’inin hafif, %20’sinin orta, %4’ünün ağır ve %1,4’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Esenyurt’ta, analiz edilen toplam bina sayısı 38.685’tir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • OLASI DEPREMDE ESENYURT'TA HASAR BOYUTU

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Esenyurt’taki binaların ortalama %26’sının (yaklaşık 10.242 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 28.443 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

  • 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Esenyurt’ta ortalama 1.003 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 543 kişinin ağır yaralanabileceği ve 2.789 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

  • Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.

  • Esenyurt’ta Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 67.410 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 202.230 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. 

  • Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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