Esenler Erokspor: 3 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor, evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Olarenwaju Kayode, Oscar Pinchi ve Junior Fernandes'in golleriyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 52'ye yükseltti. 60 puanla 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük'ün Boluspor'a yenilmesiyle birlikte ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Kocaelispor ise haftayı 69 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Esenler Erokspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'te Olarenwaju Kayode, 75'te Oscar Pinchi ve 87. dakikada Junior Fernandes attı. Konuk ekibin tek golünü ise 40. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye yükseltirken, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.