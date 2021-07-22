Cinnet! Baba dehşeti! Kızını boğdu, kendi bileklerini kesti, evi yaktı

DHA

Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde bir 20 yaşındaki Zeynep U. isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan 40 yaşındaki H.U. isimli erkek de hastaneye kaldırıldı. H.U.'nun kızı Zeynep U.'yu boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.