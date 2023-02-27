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Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası kanlı bitti

İstanbul Eseneler'de bir apartmandaki komşular arasında çıkan 'gürültü' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı

Giriş: 27.02.2023 - 02:51 | Güncelleme: ABONE OL
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
Esenler'de komşuların 'gürültü' kavgası: 1 yaralı
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DHA

Esenler'de apartmandaki üst ile alt komşu arasında çıkan 'gürültü' tartışması kavgaya dönüştü. Sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek yaraladı.

Olay, dün saat 19.10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ile üst komşu arasından gürültü tartışması çıktı. Apartmandan dışarı çıkan iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; sokakta kavga eden komşulardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşanırken, bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken polis, saldırganı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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