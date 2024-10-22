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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosikletli öldü | Son dakika haberleri

        Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosikletli öldü

        İstanbul'un Esenler ilçesinde asfalt bakım aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 04:57 Güncelleme: 22.10.2024 - 04:57
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        Asfalt bakım aracına çarpan motosikletli öldü
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        Esenler'de asfalt bakım aracına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkisinde, Berkay S. (20) idaresindeki, asfalt bakım aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Berkay S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Berkay S'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Asfalt bakım aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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