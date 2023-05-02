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Esad yönetimi, Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını iddia etti

Beşşar Esad yönetimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürdü.

Giriş: 02.05.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
Esad yönetimi, Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını iddia etti
AA

Esad yönetiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve 1 rejim unsurunun öldüğü öne sürüldü.

Esad yönetimi, 7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını ileri sürmüştü.

Halep'te, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Fotoğraf: İHA

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