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        Haberler Dünya Esad'ın kuzeni paylaştı! Suriye'de 150 bin kişilik silahlı gruplar iddiası | Dış Haberler

        Esad'ın kuzeni paylaştı! Suriye'de 150 bin kişilik silahlı gruplar iddiası

        Devrik rejimin lideri Beşşar Esad'in kuzeni Rami Mahluf, Suriye'nin sahil bölgesinde 150 bin kişiden oluşan özel silahlı gruplar kurduklarını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:05
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        Esad'ın kuzeni paylaştı! Suriye'de 150 bin kişilik silahlı gruplar iddiası
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        Mahluf, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin sahil bölgesinde devrik rejiminin savaş suçlularından Süheyl Hasan'la yeni askeri birlikler oluşturduklarını iddia etti.

        Bu birliklerin 150 bin silahlı kişiden oluştuğunu öne süren Mahluf, ayrıca Rusya'ya "sahil bölgesinin korunması" için çağrıda bulundu.

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