Yaşadığı işkenceyi yazmış...

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 31 Mayıs 2016 tarihinde Başkale'nin Tınazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sibelcan Çobandede, eşi Cahit Çobandede'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babaevine döndü ve boşanma davası açtı. Ancak Cahit Çobandede, kayınpederinin evine gelerek tartıştığı eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.
Meral Yıldız'ın haberine göre, genç kadın vücuduna aldığı 8 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi, annesi ise hafif yaralandı. Olay yerinden kaçan Çobandede, köylüler tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edildi.
İYİ HAL İNDİRİMİ OLMASIN TALEBİ
“Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanan Çobandede'nin yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda sanık Çobandede hazır bulunurken, taraf avukatları da duruşmadaki yerlerini aldı.
Duruşmada savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukat Rabia Özgökçe, savunmasında sanığın ceza alması halinde iyi halden yararlanmamasını talep ederek, sanığın uzun süre boyunca eşi Sibelcan’a şiddet uyguladığını, Sibelcan’ın öldürülmeden önce yazdığı mektubunda yaşadığı işkenceyi uzun uzun anlattığını dile getirdi. Özgökçe, savunmasının devamında sanığın tasarlayarak Sibelcan’ı öldürdüğünü ve Cahit Çobandede’nin cezaevine girmesi halinde ıslah olmayacağını söyledi. Özgökçe, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini belirterek, iyi hal indirimin uygulanmamasını talep etti.
SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Müdafi avukat ise sanığın beraatına karar verilmesini talep etti. Taraflarda dinlendikten sonra mahkeme heyeti sanık hakkındaki kararlarını vermek üzere duruşmaya kısa bir ara verildi. Aradan sonra mahkeme heyeti sanık Çobandede hakkında “Kasten Adam Öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasına ve iyi hal indirimin yapılmayacağına karar verdi.
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