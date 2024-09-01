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        Erzurumspor FK: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Odise Roshi, Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'nun golleriyle galip gelen Erzurumspor FK, puanını 6'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puan silme cezası nedeniyle -3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:54
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        Erzurumspor, evinde farklı kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31'de Odise Roshi, 76'da Eren Tozlu ve 87. dakikada Mustafa Yumlu attı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 6'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puan silme cezasından dolayı -3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.

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