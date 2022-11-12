Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, Adanaspor'u ağırladı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetti.

Müsabaka, 3-2'lik Erzurumspor FK üstünlüğüyle noktalandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede perdeyi konuk ekip açtı. 62'de Tetteh, skoru 1-0'a getirdi.

Ev sahibi, arka arkaya gollerle üstünlüğü eline aldı. Önce 65'te Mustafa Yumlu, sonra 81'de Orhan Ovacıklı ve son olarak 90'da Eren Tozlu fileleri sarstı.

Maçın 90+2. dakikasında Adanaspor bir gol daha buldu. Burak Çoban'ın ağları havalandıran vuruşuyla skor 3-2'ye geldi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Erzurumspor FK, küme düşme hattından kurtuldu ve 13. sıraya tırmandı.

14 puanlı Adanaspor ise maç fazlasıyla bir basamak üstte, 12. sırada yer aldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Ogün Kamacı

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Mustafa Akbaş), Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Cengizhan Bayrak, Hasek (Dk. 74 Eyüp Oskan), Estrela, Shala, Eren Tozlu, Süleyman Koç (Dk. 60 Muhammed Furkan Özhan), Olanare

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Ferhat Katipoğlu, Evren Korkmaz (Dk. 89 Nuno), Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker (Dk. 80 Mehmet Sefa Etöz), Hakan Yeşil (Dk. 80 Enes Sağlık), Benasser, Metehan Altunbaş (Dk. 70 Berkan Fırat), Tetteh, Burak Çoban

Goller: Dk. 65 Mustafa Yumlu, Dk. 81 Orhan Ovacıklı, Dk. 90 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 62 Tetteh, Dk. 90+2 Burak Çoban (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Olanare, Dk. 43 Estrela, Dk. 48 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 65 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 43 Hakan Yeşil (Adanaspor)