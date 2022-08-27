Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel) (Dk. 90+4 Muhammed Furkan Özhan), Shala, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 83 Sefa Akgün), Cengizhan Bayrak, Olanare, Orhan Ovacıklı, Estrela

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 83 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 77 Douglas Tanque), Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 83 Hasan Kılıç), Harris (Dk. 67 Novikovas)

Goller: Dk. 13 Süleyman Koç, Dk. 52 Olanare (Penaltıdan) (Erzurumspor FK), Dk. 41 ve 45+5 Laura (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Shala, Dk. 46 Muzaffer Bilazer (Futbol sorumlusu), Dk. 90+6 Olanare (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Orhan Ovacıklı, Dk. 54 Estrela, Dk. 80 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK), Dk. 12 Zeki Yavru, Dk. 50 Celil Yüksel, Dk. 90+2 Laura (Yılport Samsunspor)