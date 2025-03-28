Erzurumspor FK: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, evinde Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. 84. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle galibiyete ulaşan Erzurumspor FK, puanını 54'e yükseltti. 42. dakikada Mamadou Cissokho'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise haftayı 37 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 84. dakikada Mustafa Yumlu attı.
Konuk ekipte forma giyen Mamadou Cissokho, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 54'e yükseltirken, Manisa FK ise 37 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Manisa FK, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.