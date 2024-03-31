Erzurum Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzurum Belediyesi hangi partide? Erzurum Belediye başkanı kimdir?
Erzurum Belediyesi hangi partide? Erzurum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Erzurum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Erzurum Belediyesini hangi parti kazandı ve Erzurum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Erzurum yerel seçim sonuçları..
Erzurum BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Erzurum Belediye Başkanlığını 241742 alınan oy ve %62.80 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Sekmen kazanmıştır.
Erzurum Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 12
Halkların Demokratik Partisi 3
Milliyetçi Hareket Partisi 2
Büyük Birlik Partisi 2
Bağımsız 1
Erzurum BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET SEKMEN - AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATLIHAN ATİLA - CHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATMA CANAN UÇAR - İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF CEYLAN - VATAN Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÜLDEREN VARLİ - DEM Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FARUK GÖZÜBÜYÜK - ANAP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULBAKİ YILDIZ - DSP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FAİK ÇALIK - SP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KERBELA ŞANLI - HÜDAPAR Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ELİF KIZILKAYA - AB Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK - MP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ OĞULCAN KAYA - DP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ KAAN EVCÜMEN - HKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK - TKH Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYDIN ELKOCA - MİLLİYOL Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATİH AYGÜN - ZP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUSUF TÜRKMEN - DEVA Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AZİZ KARACA - BTP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FERİT BOZDEMİR - YTP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BİLAL AGGÜL - HAKPAR Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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