Erzurum'un asırlık 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor
Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmında 2 bin 390 rakımda yapılan tarihi 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor
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Erzurum'da, özellikle Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda asırlık tabya bulunuyor.
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Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Ağzıaçık Tabyası Sultan 2. Abdülhamit döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında inşa edildi.
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Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmından başlayarak Hamam Deresi tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıları püskürtmek ya da İlave ve Uzunahmet Tabyalarını aşma ihtimaline karşı düşmanı durdurmak amacıyla Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 2 bin 390 metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 5 pusu odası bulunuyor.
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Etrafını çevreleyen hendek, giriş binası, asıl tabya, topçu ve pusu odaları olmak üzere farklı bölümlerden oluşan ve ihtişamını koruyan tabya, drone ile görüntülendi.