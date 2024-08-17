Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Erzurum'un asırlık 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor

        Erzurum'un asırlık 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor

        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmında 2 bin 390 rakımda yapılan tarihi 'Ağzıaçık Tabyası' tarihin izlerini yansıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Erzurum'da, özellikle Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda asırlık tabya bulunuyor.

        • 2

          Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Ağzıaçık Tabyası Sultan 2. Abdülhamit döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında inşa edildi.

        • 3

          Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmından başlayarak Hamam Deresi tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıları püskürtmek ya da İlave ve Uzunahmet Tabyalarını aşma ihtimaline karşı düşmanı durdurmak amacıyla Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 2 bin 390 metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 5 pusu odası bulunuyor.

        • 4

          Etrafını çevreleyen hendek, giriş binası, asıl tabya, topçu ve pusu odaları olmak üzere farklı bölümlerden oluşan ve ihtişamını koruyan tabya, drone ile görüntülendi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa