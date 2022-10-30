Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Erzurum FK'yi deplasmanda Mete Kaan Demir'in 90+5'te attığı golle 1-0 yendi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ali Can Alp, Mehmet Akıncık

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk 90+4 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Estrela, Hasek, Shala (Dk. 87 Sefa Akgün), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 90+4 Özgür Sert)

Eyüpspor: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Fethi Özer, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ahmed Ildız (Dk. 89 Mete Kaan Demir), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 58 Sekidika), Sinan Kurt, Babel, Eze (Dk. 71 Dibba)

Gol: Dk. 90+5 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) DK. 90+3 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)