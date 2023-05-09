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Erzurum'daki olaylı mitinge ilişkin gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen mitingde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Giriş: 09.05.2023 - 07:03 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'daki olaylı mitinge ilişkin gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'daki olaylı mitinge ilişkin gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
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DHA

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Çıkan olaylarda İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralandı. Hastanede tedavi gören yaralıların tamamı dün sabah itibarıyla taburcu edildi.

Yaşanan olayın sabahı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip 16 kişiyi tespit etti. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, bir kişinin aranması devam ederken olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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