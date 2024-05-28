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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok yaralandı

        4 sokak köpeği saldırdı! Merdivenden düştü!

        Erzurum'da, sokak köpeklerinin saldırdığı 53 yaşındaki Hülya Altınok'u çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Yaralanan Altınok'un kolu ve burnu alçıya alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:26
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        4 sokak köpeği saldırdı! Merdivenden düştü!
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        Erzurum'da, Oltu Karayolları Mahallesi, Esen Evler kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı.

        KOLU VE BURNU ALÇIYA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre yaralanan Hülya Altunok'un Oltu Devlet Hastanesinde kolu ve burnu alçıya alındı.

        "BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

        Dün akşam saat 19.30 sıralarında kendi evinden çıkıp babasının evine giderken dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok, “Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum” dedi.

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        #Erzurum
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