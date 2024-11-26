Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 26 Kasım Salı günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etti. Peki, "26 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?" İşte 26 Kasım Salı Erzurum'da okullarda ders yapılacak mı sorusunun yanıtı...