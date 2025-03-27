Erzurum'da can pazarı! 1 ölü, 3 ağır yaralı

Ağrı Eleşkirt'ten Erzurum Horasan istikametine gitmekte olan Yunus Özden yönetimindeki otomobil ile Horasan'dan Eleşkirt yönünde ilerleyen Adem Yılkan yönetimindeki otomobil, dün saat 19.00'da Aktaş köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre, kazada Adem Yılkan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Yılkan (59) hayatını kaybederken, sürücü ile aynı araçtaki yolcu Hatun Yılkan (62) ve diğer otomobilin sürücüsü Yunus Özden ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitiren Ömer Yılkan'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.