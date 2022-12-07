Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi

Erzurum'da doğalgaz zehirlenmesi şüphesi: 8 kişi tedavi altında

Erzurum Horasan'da doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle nedeniyle aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 07.12.2022 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
0:00 / 0:00
AA

Erzurum'un Horasan ilçesinde, doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen aynı aileden 8 kişi, şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerine doğalgaz bağlanan Sevilay Karakaya ve çocuklarında, akşam saatlerinde bulantı ve baş dönmesi meydana geldi.

Zehirlendiklerini düşünen anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumlarını anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde ilk müdahalesi yapılan anne Karakaya ile çocukları D.G, N.B, Y.E, Z.E, A.E ve D.Ö. Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; hastanedeki müdahalenin ardından Karakaya ailesi, ambulanslara Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Dede Nurettin Yıldırım, kızı ve 7 torununun evdeki doğalgazdan zehirlenmiş olabileceklerini belirterek, "Evimde oturuyordum, kızım telefon açıp zehirlendiklerini söyledi. Hemen hastaneye geldim. Kızım evlerine yeni bağlanan doğalgaz kombisinde gaz kaçağı olduğunu söyledi. Yetkililerden gerekli incelemeleri yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te metruk iki villada yangın
Pendik'te metruk iki villada yangın
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.