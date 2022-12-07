Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi

AA

Erzurum'un Horasan ilçesinde, doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen aynı aileden 8 kişi, şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerine doğalgaz bağlanan Sevilay Karakaya ve çocuklarında, akşam saatlerinde bulantı ve baş dönmesi meydana geldi.

Zehirlendiklerini düşünen anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumlarını anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde ilk müdahalesi yapılan anne Karakaya ile çocukları D.G, N.B, Y.E, Z.E, A.E ve D.Ö. Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; hastanedeki müdahalenin ardından Karakaya ailesi, ambulanslara Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Dede Nurettin Yıldırım, kızı ve 7 torununun evdeki doğalgazdan zehirlenmiş olabileceklerini belirterek, "Evimde oturuyordum, kızım telefon açıp zehirlendiklerini söyledi. Hemen hastaneye geldim. Kızım evlerine yeni bağlanan doğalgaz kombisinde gaz kaçağı olduğunu söyledi. Yetkililerden gerekli incelemeleri yapmasını istiyorum." diye konuştu.