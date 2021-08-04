DHA

Erzurum'un İspir ilçesinin Güllübağı Barajı'nda görevli bir işçi, suda yüzen ayıyı görünce cep telefonu ile çekmeye başladı.

DHA'nın haberine göre serinlemek için girdiği suda uzun süre yüzen bozayı, daha sonra gözden kayboldu.

Bölgede bugüne kadar birçok ayı gördüğünü ancak yüzen ayıya ilk kez rastladığını söyleyen özel güvenlik görevlisi Mürsel Polat, "Dağdan bir ayının geldiğini gördüm. Onu izlerken baraj gölüne girdiğini gördüm. Bir av yakaladığını düşündüm ve köprünün üzerine çıkıp baktığımda yüzdüğünü görünce şaşırdım. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybettim" diye konuştu.