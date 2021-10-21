Erzurum'da 5 katlı bina alevlere teslim oldu

İHA

Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir iş yerinin doğalgaz hattında oluşan sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm apartmanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken apartmanda yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre; yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken korku dolu anları yaşayan apartman sakinleri yangının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.