AA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir binanın çökmesinin ardından çevredeki binalarda inceleme başlattı. Çevredeki 10 eski binanın da çökme riskinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu binalarda yaşayan 8 aile tahliye edildi.

AA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında tahliyeleri yapılan ailelere kira yardımında bulunulacak.

Ekipler, ailelerin tahliyesi sonrası yıkılan binanın yanı sıra riskli 10 eski binada da yıkım çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Suat Ata, yaptığı açıklamada, dün akşam meydana gelen çökmenin ardından yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki ailelerin tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu ailelere bakanlık koordinasyonunda kira yardımı yapılacağını ifade eden Ata, "Tahliye edilen ailelere ait evlerin taşınması konusunda gereken yardım yapılacak. Bu ada içerisinde 10 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Bunların çoğunda yıkılma riski var. Bakanlığımız ve belediyemizin çalışmaları doğrultusunda çevredeki bazı binaların da yıkılması söz konusu. Üç ayrı ada üzerindeki parsellerde riskli yapıları yıkmayı hesaplıyoruz." dedi.