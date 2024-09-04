Erzincan'da çıkan örtü yangını kontrol altında

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İliç'e bağlı Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta kuru otlarla dolu olan arazide dün saat 19.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, İliç Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve bir madencilik firmasına ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı