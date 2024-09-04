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        Haberler Gündem Çevre Erzincan'da çıkan örtü yangını kontrol altında | Son dakika haberleri

        Erzincan'da çıkan örtü yangını kontrol altında

        Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 05:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 05:20
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        Erzincan'da örtü yangını
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        Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Altıntaş köyünde çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre; dumandan etkilenen kişilere hazır bekleyen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

        YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

        İliç'e bağlı Altıntaş köyüne 1 kilometre uzaklıkta kuru otlarla dolu olan arazide dün saat 19.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, İliç Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve bir madencilik firmasına ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı

        DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİLER AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

        Dumana maruz kalan bazı kişilere bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Erzincan
        #İliç
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