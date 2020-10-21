Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini Kanbolat Görkem Aslan canlandırıyor.

SAVCI BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Domaniç Savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.