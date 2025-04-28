Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        80
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Kupayı alıp döneceğiz - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Kupayı alıp döneceğiz

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacağı maç öncesinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kupayı alıp döneceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya geleceği maç öncesi, TRT Spor'a konuştu.

        "KUPAYI ALIP DÖNECEĞİZ"

        Takımda herkesin şampiyonluğa inandığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Çok gururluyuz. Çocuklarla görüştük. Herkes çok inançlı. Çok zor fikstürden geldik. Avrupa'nın devleriyle eşleştik. Bizim için de, Türkiye için de çok önemli. Türkiye için milat olur umarım. Bu işin lokomotifi de Trabzonspor olurdu. Bizim gözümüzde bu takım şampiyondur. Biraz önce içeride onlara 'Bu bir şans, tüm Avrupa sizi izleyecek' dedim. Yüzlerce scout izleyecek. Rakiplerimizde devşirmeler var. Biz sadece Türk çocuklarıyla oynadık. Farklı bir duruş da sergiliyoruz. Bugün kupayı alıp Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

        "HEPSİ BARCELONA'YI İSTİYORDU"

        Açıklamalarına devam eden Doğan, "Futbolcular bizden daha rahat. İnançları çok yüksek. Hepsi Barcelona'yı istiyordu, öyle oldu. Kupayı alacaklar." ifadelerini kullandı.

        "ESKİ YÖNETİCİMİZ NEVZAT AYDIN ARADI; BU DUYGU ÖNEMLİ"

        Camiadan, genç oyuncular için prim sözleri verildiğini söyleyen Doğan, "Çocuklara prim vereceğiz. Çeşitli arkadaşlarımızın da prim sözleri var. 2 yıllık başkanlık döneminde ilk defa eski bir yönetici, Nevzat Aydın çocuklara prim vermek istediğini söyledi. Çok şaşırdım. Bu duygu çok önemli. Trabzonspor Kulübü bunu sağlayabilir ama manevi destek vermesi, moral açısından önemli. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlara ciddi bir prim hazırlığı yaptık. Onlara az önce söyledim. Kimsenin aklında prim yok ama herkesin aklında Trabzonspor'u temsil etmek, kupayı Türkiye'ye getirmek var. İnancım tam. Barcelona olunca insanlar zor görüyor ama biz öyle görmüyoruz. Oyuncuların inancı yüksek, bizim de inancımız yüksek." sözlerini de sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Habertürk Anasayfa