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Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen 'Süper Lig'de 50. Yıl' toplantısında ilk olarak gazete sayfalarında yer alan şampiyonluk sergisi ve belgesel sunumu yapıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanları Ahmet Celal Ataman ve Faruk Özak ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte forma giymiş eski futbolcular ve birçok davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ise Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören yaptı. Ören, “Trabzonspor zaman içerisinde bize kimlik kazandırdı. Şimdi ise bizlerin Trabzonspor'a hizmet etme zamanı. Kulübün her kademesinde büyük bir heyecanla hizmet yaptım. Bundan onur duydum. Tüm katılımcılara hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı.

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ERTUĞRUL DOĞAN: "GURURLUYUZ VE ONURLUYUZ" Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirterek, “Süper Lig'deki 50 yılımızı kutluyoruz. Gururluyuz ve onurluyuz. Dünya'nın her köşesindeki taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1973-1974 sezonundaki şampiyonluğumuz en değerliler arasındadır. 50 yıldır Süper Lig'deyiz, 57 yaşındayız. Sultan Alparslan 'geldik' demişti. Mustafa Kemal Atatürk 'gitmiyoruz' demişti. Biz onları örnek alan bir kulübüz. Biz buraya inadımızla geldik ve hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine hep ileri hep ileri. Bugün Süper Lig'e çıkışımızın 50. yılını kutluyoruz. 2 yıl sonra da inşallah ilk şampiyonluğumuzun 50. yılını kutlayacağız" dedi. “PARAYA KARŞI EMEĞİN SAVAŞINI VERMEYE HAZIRIZ” Başkan Doğan, bordo-mavili tribünlerde büyüyen biri ve Trabzonspor Başkanı olarak kürsüde konuşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu hatırlatarak, "Ben 7 yaşında şampiyonluğu yaşadım. Benim oğlum da 7 yaşında son şampiyonluğu yaşadı. Bu aranın bu kadar açılmaması gerekiyor. Paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız. Bu asla bir yönetim kurulunun tek başına başarabileceği bir iş değil. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu şampiyonlukları tüm dünyaya örnek olacak şekilde tekrar kutlayacağımıza inanıyorum. Bu sürenin fazla açılmaması için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLUI: “BU ŞEHİR YAŞANMIŞLIĞIN İNANMIŞLIĞIN ŞEHRİ” Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise çocukluğunun ve gençliğinin Trabzon'da geçtiğini, bu şehirde bakan olarak karşılanmanın gururunu yaşandığını dile getirerek, “Bu şehir inanmışlığın, adanmışlığın bir şehri. Bu takım da onu gösteriyor. Bu takım oluşurken ne zorlukların yaşandığını biliyorum. Trabzonspor'un devrimi yapması Anadolu'nun, Türk insanının neler yapacağının da göstergesiydi. Maalesef dünyada vahşet medeniyetinin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. REKLAM İnsanların birbirine empati duymadığı, idealistliğin kaybolduğu, yapaylığın ön plana çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Onun için duygularımızı kaybetmeyeceğimiz, bu anıları gençlerimize anlatmamız lazım. Sadece makamlarla, parayla ve sıfat ile yaşanmıyor. Esasında anılarla ve idealistlikle yaşanıyor. Bu toplum bir araya geldiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gördüm. Hem covid hem de depremde gördüm. Önemli olan bir araya gelebilmemizdir. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkarabilirsek böyle efsaneler oluşturuyor” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı olarak elinden geldiği kadar sağlık alanını geliştirmeye çalışacağını da kaydeden Bakan Memişoğlu “Hep beraber sizlerden de yardım isteyeceğim. Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden birisini Trabzon, biz de elimizden gelen desteği yapacağız" cümlelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU GÜLDÜRDÜ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşma ile katılımcıları güldürdü. Bakan Uraloğlu, “Konuşmacı çıkmış konuşacak. Salonda bir kişi kalmış ısrarla alkışlıyor. Son konuşmacı demiş ki beni ısrarla beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Konuşmacı da teşekkür etmenize gerek yok, sizden sonra da ben konuşacağım, onun için buradayım demiş” diyerek sözlerine başlaması salonda gülüşmelere neden oldu. REKLAM Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor ile büyüdüklerini vurgulayarak, “Konuşmalar oldu, 50 yıl, 40 yıl ve 30 yıl öncesiyle ilgili, buradaki abilerimizin hatıralarını dinledik. Bunlar bizim için kıymetli. Bizim oturduğumuz evden Ali Kemal Denizci abimizin oturduğu evi ben çaprazdan görürdüm. Bırakın bir yenilmeyi, beraberlik olduğu zaman bile mahallede çıkıp dolaşmazdılar. Böyle bir ruh vardı. Trabzon özüne dönsün dediğimiz ruhun gerçekten böyle bir yansıması vardı. Böyle bir şehrin evladı olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu hoca kadar anlayan bir şehrin insanları olduklarını ifade eden Uraloğlu, “Hakemlerin de ne yaptığını anlarız. İyi anladığımız için biraz sabretmekte zorlanırız. Böyle de bir durumumuz var. Trabzonspor'un bir seviyeye gelmesinde her şeyini ortaya koyan Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. 2024-2025 sezonunda yeni bir şampiyonluğu tatmayı rabbim bize nasip etsin. Savaşların yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Spor ne kadar birleştirici bunun kıymetini biliyoruz. Coğrafyamızdaki sıkıntılardan, Gazze'de yaşanan bir vahşet var. Katledilen İsmail Haniye var. Ben Gazzeli kardeşlerimize de sabırlar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı hatıra fotoğraflının çekilmesiyle son buldu.