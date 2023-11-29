Ertuğrul Doğan: Birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 212. sayısına açıklamalarda bulundu.

Önemli olan şeyin Trabzonspor’un başarısı olduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Trabzonspor’a ve bu güzel renklere gönül veren herkese, çok iyi bildikleri bir şeyi hatırlatarak başlamak istiyorum. Önemli olan tek şey Trabzonspor’un başarısıdır. Özellikle bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var. Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki 3 sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Bu sezona, bu karaktere uygun olduğunu düşündüğümüz bir hocayla başladık. Maalesef bir kimya uyumsuzluğu yaşandı ve bir karar vermek zorunda kaldık. Bu karar için ne çok erken, ne de geç kaldık. Son 10 sezonda Türkiye’de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon’a 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor’un başında çıktığı maçların yüzde 86’sını, derbilerin yüzde 79’unu kaybetmeyen Abdullah Avcı, tabii ki doğal seçimimizdi. İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz’in dalgalı sularına yeniden davet ettik" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ŞAMPİYONLUK RUHU GERİ GELECEK"

"Biz hayatı diri yaşayan, duygularını yüksek sesle ifade eden, tez canlı insanlarız" diyen Doğan, "Bu yüzden de bizi en iyi biz anlarız. Ama böyle zamanlarda Trabzonspor’un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda. Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Bir defa yaptık. Bir daha yapalım" ifadelerini kullandı.