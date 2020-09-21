Türk sinemasının ünlü senarist, yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vefatının 31'inci yıl dönümünde anıldı

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'Tarkan', 'Canım Kardeşim', 'Yalancı Yarim', 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehire', 'Mavi Boncuk', 'Hababam Sınıfı', 'Aile Şerefi', 'Gülen Gözler', 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Namuslu' ve 'Arabesk' gibi her dönem ilgiyle izlenen filmlere imza atan Ertem Eğilmez, vefatının 31'inci yılında anılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı mesajda, Ertem Eğilmez'i "Sinemamızda pek çok türde filme imza atan, özellikle 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanınan usta yönetmen Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle andı.