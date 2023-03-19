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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçı karnesi

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında evinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayla sarı-lacivertli kulübe 25. kez rakip oluyor

Giriş: 19.03.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçı karnesi
HABERTURK.COM

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal kariyerinde 25. kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

2013-14 ve 2018-2020 yılları arasında sarı-lacivertlileri de çalıştıran Ersun Yanal'ın takımları Fenerbahçe'ye karşı çıktıkları 24 maçta sahadan 10 kez mağlubiyetle ayrılırken 9 maç ise berabere bitti. Yanal, sarı-lacivertlilere karşı 5 kez 3 puana uzandı.

Yanal kariyerinde Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Antalyaspor ile Fenerbahçe'ye rakip oldu.

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