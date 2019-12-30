Ersin Korkut, 'Feride'de sosyal medya fenomeni olma peşinde koşan 'Elektro Ferit' oldu

Ersin Korkut, 'Feride'de de 'Elektro Ferit'i canlandırdı. Senaryosunu Zeynep Çamcı'nın yazdığı, gösterime 24 Ocak'ta girecek olan filmde Korkut'un canlandırdığı 'Elektro Ferit', sosyal medya fenomeni olma çabasıyla videolar çeken bir karakter.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan 'Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan 'Feride'yi Ali Yorgancıoğlu yönetirken Ersin Korkut ile birlikte başrolleri Zeynep Çamcı, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur ve Fırat Sobutay paylaştı.