Ersan Uysal 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesaplarından duyurdu: “Tiyatromuzun çok kıymetli emekli sanatçılarından Ersan Uysal vefat etmiştir. Şehir Tiyatrosu ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Ersan Uysal’ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından bugün 15.00’te Topkapı Mezarlığı’nda defnedilecek.