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Erşan Kuneri ne zaman çıkıyor, hangi gün yayınlanacak? Netflix Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A. filminin unutulmaz karakteri Erşan Kuneri'nin dizisi için müjdeli haberi verdi. İşte dijital medya platformu Netflix'te yayınalanacak olan Erşan Kuneri dizisi ile ilgili bilgiler...

15.04.2022 - 12:34 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri ile ilgili beklenen haber geldi. Ünlü komedyen, Netlfix üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak olan dizinin yayın tarihini açıkladı! İşte hem dizinin yayın tarihi hem de oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...

  • ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Dizinin başrol oyuncusu Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erşan Kuneri'nin 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı!

  • ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER?

    Cem Yılmaz
    Zafer Algöz
    Ezgi Mola
    Çağlar Çorumlu
    Nilperi Şahinkaya
    Uraz Kaygılaroğlu
    Merve Dizdar
    Bülent Şakrak

  • ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR?

    Dizide, Cem Yılmaz'ın sevilen filmleri G.O.R.A ve Arif V 216'da boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin; 1975-1978 yılları arasındaki sinema serüveni anlatılacak. 

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