Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yayınlanan gönderide, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. 'Erşan Kuneri', 2. sezon geliyor." ifadeleri yer aldı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda, "Müjde! 'Erşan Kuneri', 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız." mesajını Twitter hesabından yayınlayarak, hayranlarını heyecanlandırmıştı.