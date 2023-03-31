100'üncü yıla özel marş Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Erol Evgin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel '100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı marş besteledi. Evgin, aynı adı taşıyan konser turnesinde marşı Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak; Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sunacak

HABERTURK.COM

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına özel bir marş besteledi: ‘100 Yılda Yüz Akıyla’… Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100’ncü yıl marşını Erol Evgin, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturacak.

Erol Evgin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı konser turnesiyle katılacak. Turne, 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da başlayacak.

Erol Evgin; Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak. Sanatçı bu konserlerde; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak; Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sunacak.

KONSER TAKVİMİ

• 14 Nisan 2023 Cuma - İstanbul TİM Show Center(İBB İstanbul Vakfı aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 23 Nisan 2023 Pazar - TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi

(Türk Eğitim Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 26 Nisan 2023 Çarşamba - Adana 01 Burda PGM Sahne

(YEKÜV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 29 Nisan 2023 Cumartesi - İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

(İzmir Büyükşehir Belediyesi Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağışlanacaktır.)

• 4 Mayıs 2023 Perşembe - Antalya Açıkhava

(YEKÜV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

100 YILDA YÜZ AKIYLA

Yüzyılda yüz akıyla

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla

Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura

Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola

Yarınlar bizimdir, Bu yemin bu vatana

Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

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