Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor! TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Erol Bulut, Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi.

2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun sözleşmesi sona erdi ve bonservisini eline aldı. Haberde Ekvadorlu yıldızın menajerliğini Ahmet Bulut'un üstlendiği ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin olabileceği belirtildi.

Öte yandan bu transferin Lazio ile anlaşmaya vardığı İtalya basınında çıkan Vedat Muric'in transferinden bağımsız olduğu, Kosovalı yıldızın kalması durumunda da Fenerbahçe'nin bir transfer yapmak istediği kaydedildi.

ENNER VALENCIA KİMDİR?

Daha önce Emelec, Pachuca formaları da terleten Valencia, Avrupa'ya West Ham United formasıyla adım atmış ve Everton'da da kiralık oalrak top koşturmuştu. 30 yaşındaki santrfor geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.