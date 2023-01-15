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Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından, 1,5 yıldır maaş alamadığını ve buna rağmen takımını şikayet etmediğini belirtti

Giriş: 15.01.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
Erol Bulut: 1,5 yıldır maaş alamıyorum
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe’ye evinde 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyun hakkında konuşan Erol Bulut mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti. Bulut, “Bugün mağlup olmamamız gereken bir oyun oynadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bireysel hatadan gol yedik. Gol pozisyonlarımız vardı. 11’e 11 oynasaydık kazanabilirdik. Fenerbahçe’ye karşı 10 kişi kaldık. İyi pas yapan bir takım Fenerbahçe, biz de 10 kişi pozisyona giremedik. Sagal hata yaptı takımını 10 kişi bıraktı, takımının yenilmesine sebep oldu. Bunları konuştuk biz ancak maçın ortamında maalesef oluyor böyle şeyler. 70 dakika iyi oynadık ama karttan sonra düştük.'' ifadelerini kullandı.

''1,5 YILDIR MAAŞ ALMIYORUM''

Yönetim olarak muhatap bulamadıklarını söyleyen Bulut, ''Şu an yönetim olarak bir muhatap bulamıyoruz. Önümüzdeki hafta bir yönetim gelirse oturup konuşmamız gerekiyor. Çünkü eksiklerimiz var. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim. Futbolcular tüm bu olumsuzlukları sahaya yansıtmadı. Bugün iyi mücadele ettiler. En az 4-5 tane futbolcuyu transfer etmemiz gerekiyor. Özellikle hücumda oyuncu gerekiyor” diye konuştu.

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