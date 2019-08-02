Deniz Türüç, Fenerbahçe yolunda! Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Fenerbahçe, milli futbolcunun transferine ilişkin peş peşe açıklamalar yaptı.

Erol Bedir'in açıklamaları şu şekilde:

"Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı. Ne kadar ücret alacağını bilmiyorum. Deniz için gelen 3 kulübe de istediğimiz fiyatı söylemiştik. Deniz'in Fenerbahçe ile anlaştığını öğrendik, muhatabımız ile de konuştuk, bir problem yok."

FUTBOL HAYATINDA BAŞARILAR DİLEDİ

"Deniz'e futbol hayatında başarılar diliyorum. Bir iki saate ya da yarın açıklanır diye düşünüyorum."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Deniz Türüç için Kayserispor'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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