Ernest Muçi'nin dönüşü!
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 yenerek 2. galibiyetini alırken Ernest Muçi gollerine devam etti.
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Beşiktaş'ın geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muçi, son dönemde sergilediği performansla siyah-beyazlı camiayı sevindirdi.
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Siyah-beyazlıların Arnavut futbolcusu, Svensson'un ortasını sol arka direkte tamamlayarak takımı öne geçirdi.
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Rakibin kilidini açan Muçi, son maçlardaki iyi performansını da sürdürmüş oldu.
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Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Muçi, uzatmalarda yaptığı şık vuruşla takımının tek golünü atarken Kasımpaşa maçında ise ilk yarının sonunda Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetmişti.
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Muçi, son 3 resmi maçta 3 gole ulaşırken toplamda ise 4 gol ve 2 asist üretti.
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Sezon başında süre bulmakta zorlanan Eyüpspor maçında kadroya alınmayan Muçi, son haftalarda performansını artırarak yerini sağlamlaştırdı.
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Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.
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Rafa Silva'nın gelişiyle 10 numara bölgesindeki yerini kaybeden Muçi, bu sezon genelde sol kanatta görev alırken yeni mevkisinde son haftalarda etkili olmaya başladı.
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