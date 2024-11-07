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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi'nin dönüşü! - Beşiktaş Haberleri

        Ernest Muçi'nin dönüşü!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 yenerek 2. galibiyetini alırken Ernest Muçi gollerine devam etti.

        Giriş: 07.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:58
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        • 1

          Beşiktaş'ın geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muçi, son dönemde sergilediği performansla siyah-beyazlı camiayı sevindirdi.

        • 2

          Siyah-beyazlıların Arnavut futbolcusu, Svensson'un ortasını sol arka direkte tamamlayarak takımı öne geçirdi.

        • 3

          Rakibin kilidini açan Muçi, son maçlardaki iyi performansını da sürdürmüş oldu.

        • 4

          Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Muçi, uzatmalarda yaptığı şık vuruşla takımının tek golünü atarken Kasımpaşa maçında ise ilk yarının sonunda Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetmişti.

        • 5

          Muçi, son 3 resmi maçta 3 gole ulaşırken toplamda ise 4 gol ve 2 asist üretti.

        • 6

          Sezon başında süre bulmakta zorlanan Eyüpspor maçında kadroya alınmayan Muçi, son haftalarda performansını artırarak yerini sağlamlaştırdı.

        • 7

          Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

        • 8

          Rafa Silva'nın gelişiyle 10 numara bölgesindeki yerini kaybeden Muçi, bu sezon genelde sol kanatta görev alırken yeni mevkisinde son haftalarda etkili olmaya başladı.

        • 9
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