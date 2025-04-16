Ernest Muçi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin bu maça yetişip yetişmeyeceği ise belli oldu.
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Beşiktaş'ın bu sezon başı sakatlıklarla dertte. Siyah beyazlılara, son olarak Ernest Muçi’den de kötü haber geldi.
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Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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Muçi'nin, 4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.
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Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de forma giyemeyecek olması keyifleri kaçırdı.
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Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah beyazlılar, bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken; Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.
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Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken, 24 yaşındaki oyuncunun Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Rams Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.
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