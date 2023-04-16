Organizasyondaki Ermeni yetkililerin bayrak yakıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Aliyev, "Yıllardır sporun içindeyim. Bir ülkenin liderinin bulunduğu bir yerde başka ülkenin bayrağının yakılması yaşanmış olay değil. Bayrağı yakanı da kahraman ilan ettiler. Buna sessiz kalamayız." dedi.

Erivan'dan kara yolu ile Gürcistan'a, oradan da uçakla memleketlerine dönen haltercileri, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir grup karşıladı.

Mesteleliyev, "Sporcular barış müjdecileridir. Biz oraya barış için gitmiştik fakat onların barışa hazır olmadığını gördük. Bayrağımıza hakaret edilen yerde duramazdık. Sporcularımızı riske atamazdık. Bu nedenle geri dönme yönünde karar alındı. Ermenistan bu tip yarışmaları yapabilecek ülke değil. Bakü'ye çok sayıda Ermeni sporcu geldi fakat bu tip bir olay hiçbir zaman yaşanmadı." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Halter Federasyonu Basın Sözcüsü Kenan Mesteliyev, Azerbaycan bayrağını kendi onurları olarak gördüklerini, bayrağa yapılan hakareti asla kabul etmediklerini belirtti.

Halterci Nazile İsmailova da "Çok büyük umutlarımız vardı. Madalya kazanacaktık. Fakat Ermenilerin böyle yapması hoşumuza gitmedi. Biz böyle vahşiliği kabul etmiyoruz. Öyle bir ülkede böyle bir spor organizasyonu yapılmamalıdır. Ülke liderinin katıldığı törende başka bir ülkenin bayrağını yaktılar. Bu barbarlıktır." diye konuştu.

Sporculardan Vüsal Rüstemov, müsabakaya fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi hazırlandıklarını fakat Ermenilerin provokasyon yaparak onları engellediğini söyledi.

Halterci Ömer Cavadov ise "Her zamanki gibi sporu siyasallaştırdılar. Bayrağımıza yapılan hakareti kabul etmiyoruz. Bayrağımız ve milletimiz her şeyden yücedir. Bundan sonraki yarışmalarda bayrağımızı yükseltmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Şükürlü isimli halterci de "Yarışmaya madalya almak için gitmiştik. Bayrağımıza yapılan saygısızlık nedeniyle geri döndük. Bu kez olmadı fakat diğer şampiyonalarda bayrağımızı yükselteceğiz." dedi.