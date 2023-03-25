Ermenistan'da İstiklal Marşımız ıslıklandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Ermenistan'a konuk olurken mücadele öncesinde İstiklal Marşımız ıslıklandı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaparken maç öncesi seremonisinde İstiklal Marşımız ıslıklandı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.