Erman Ilıcak kimdir? En zenginler listesinde yer aldı! Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında?

İş yaşamına öğrencilik yıllarında başlamış olan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurmuştur ve halen Rönesans Holding Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Rönesans Holding, Ankara merkezli bir şirket olup Türkiye, Rusya, Hollanda ve diğer birçok ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.