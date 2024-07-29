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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Erling Haaland: Artık futboldan bezdik - Futbol Haberleri

        Erling Haaland: Artık futboldan bezdik

        Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, yoğun maç takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:36
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        "Artık futboldan bezdik"
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        Manchester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dünyaca ünlü golcü Erling Haaland, yoğun maç takvimine tepki gösterdi.

        "ARTIK BEZDİK!"

        Yılda 70 civarı maça çıkmanın sağlıklı olmadığını söyleyen Haaland, "Yılda 70 maç oynarken, iyi durumda olmak, kaliteyi korumak çok kolay değil! EURO2024'te oyuncuların ne kadar yorulduğunu hepimiz gördük. Bu durum onların performanslarını etkiledi! Futboldan ne kadar bezdiklerini yüzlerinden bile görebiliyordunuz." dedi.

        Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 45 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Norveçli golcü, 38 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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