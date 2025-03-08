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        Haberler Bilgi Yaşam Erken yaşta saçlarınızın beyazlama nedeni genetik mi? Genç yaşta saçlarınıza aklar düşmesinin nedenleri farklı sağlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir!

        Erken yaşlarda saçların beyazlamasının nedenleri nelerdir?

        Saçların beyazlama durumu genellikle ilerleyen yaşlarda, vücudun yaşlanma evresine girdiği dönem olarak bilinen orta yaş ve sonrasında görülmektedir. Ancak bazı kişilerde saç beyazlama çok daha önce başlar. Peki, erken yaştan saçlar neden beyazlar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:30
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        Erken yaşta saçlar neden beyazlar?
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        Saçların erken yaşta beyazlamaya başlaması halk arasında daha çok genetik olarak bilinir. Fakat sadece genetiğe bağlamak doğru olmaz. Saçların beyazlama evresi farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

        SAÇA DOĞAL RENGİNİ VEREN NEDİR?

        Saça doğal rengini veren, melanin üreten pigment hücreleridir. Bu hücrelerin üretimi özellikle 30-40’lı yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde devam eder. Yaş ilerledikçe önce üretim azalır, daha sonra ise hücreler tamamen ölür.

        SAÇLARIN BEYAZLAMA SÜRECİ

        Saçların beyazlaması doğal bir süreç olarak kabul edilir. Bu süreç 30 ve 40’lı yaşlardan itibaren başlar. Saçlar öncelikle gri rengini alır, daha sonra ise tamamen beyaza döner. Saçın gri rengini alması melanin üreten pigment hücrelerinin azalmasıyla başlar. Daha sonra bu hücreler tamamen ölür ve artık saçların beyazlaması kaçınılmazdır. Bu, doğal bir süreç olduğu için engellemek tıbben mümkün değildir.

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        ERKEN YAŞTA SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

        Sanılanın aksine saçların beyazlaması sadece yaşa bağlı bir sorun değil birçok farklı faktörün birleşmesiyle her yaşta karşımıza çıkabilir. Birçok insanın problemi haline gelen saç beyazlamasında en önemli faktörün genetik olduğunu bilmeniz gerekir. Düzenli beslenme, stresten uzak bir yaşantı ve saç kimyasallarını kullanmasanız dahi saçlarınızda ara ara renk değişimleri, beyazlamalar görmenin asıl sebebi gen kodlaması olabilir.

        SAÇIN ERKEN BEYAZLAMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

        1. GENETİK

        Genetik, saç beyazlamasının altında yatan önemli bir nedendir. Özellikle ebeveynlerin saçlarının erken veya doğal olarak tamamen beyazlaması, kişinin de saçlarının beyazlamasının önünü açar. Ayrıca albinizm, Chédiak-Higashi sendromu, Griscelli sendromu ve Waardenburg sendromu da saçların beyazlamasını tetikleyen genetik hastalıklar olarak gösterilir.

        2. PERNİSİYÖZ ANEMİ

        Genç yaşta görülen saç beyazlamalarına altındaki en önemli sebeplerinden biri de Pernisiyöz Anemi’dir. B12 eksikliğinden kaynaklanan yeterli miktarda alyuvar üretilmemesiyle ortaya çıkan bu durum, kan testleriyle tespit edilip tedavisi yapılabilir. Saç beyazlaması alındaki sorun Pernisiyöz Anemi’den kaynaklanıyorsa, tedavi edilerek beyazlama engellenebilir.

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        3. KİMYASAL MADDELER

        Genç yaşta saç beyazlamasının önemli nedenlerinden biride saça uygulanan açıcı maddeler, boyalar ve yüksek ısıdır. Zamanla saçın kimyasını bozan ve sağlığını kaybetmesine sebep olan uygulamalar nedeniyle saç beyazlama yaşının 20’li yaşlara kadar indiğini görebiliriz.

        4. D VE E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

        Besin değeri açısından vücutta meydana eksiklikler de doğal sürecin yanında saç beyazlamasını tetikleyebilir. Bu eksikliklere örnek olarak D ve E vitamini eksikliği verilebilir. Öncelikle D ve E vitamini içeren besinlerin tüketimi ile birlikte takviye vitaminler de alınabilir.

        5. STRES

        Son yıllarda eskiye oranla daha da fazlalaşan stres kaygı bozuklukları her hastalıkta olduğu gibi saç beyazlamasının da önemli nedenlerinden biridir. Saç beyazlamasını önlemek için yapılabilecek en iyi şey, yaşanan durumları aşırı stres ve üzüntüye sebep olmayacak şekilde atlatabilmek, stresten uzak bir hayatı benimseyebilmektir.

        6. TİROİD BOZUKLUĞU

        Tiroid hormonunun çok fazla veya çok az çalışması olarak bilinen hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi hastalıklar melanin üretiminin azalmasına neden olarak saçların beyazlamasını hızlandırabilir.

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        7. SİGARA TÜKETİMİ

        Sigara içmenin neredeyse bütün organ, doku ve hücreler için düşman olduğu bilinir. Başta akciğer ve kalp olmak üzere sigara tüketiminin saç sağlığını etkilediği de bir gerçektir. Sigara içmek, kan damarlarını daraltarak saç köklerine giden kan akışını azaltır ve saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesi ile birlikte sigaranın toksin maddeleri saç foliküllerini olumsuz etkiler özellikle erken yaşta saç beyazlamasına yol açabilir.

        8. DÜZENSİZ BESLENME

        Yetersiz, dengesiz beslenme sonucunda yaşadığımız vitamin eksiklikleri özellikle kalsiyum ve B12 belirti olarak saç beyazlaması olarak karşımıza çıkabilir. Estetik bir kayıp olarak gördüğümüz saçın beyazlaması aslında ciddi bir sağlık sorununun da habercisi olabilir. Bu durumun önüne geçebilmek adına düzenli beslenmek, vitamin değerlerini kontrol ettirmek ve buna uygun bir takviye programı almaktır.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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