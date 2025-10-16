Erken teşhis her sene binlerce hayat kurtarıyor... Meme kanserinin erken belirtilerine dikkat!

Her yıl binlerce kadının hayatına dokunan meme kanseri, erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık. Ancak bunun için vücudun verdiği sinyalleri iyi tanımak şart. Memede küçük bir değişiklik bile, önemli bir uyarı olabilir. Uzmanlar, her kadının ayda bir kendi kendine muayene yapması gerektiğini söylüyor!

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olarak her yıl milyonlarca kişiyi etkiliyor. Ancak erken teşhis, tedavi başarısını büyük oranda artırıyor. Uzmanlar, düzenli kontrollerin ve kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekiyor. Çünkü hastalık çoğu zaman vücudun küçük sinyalleriyle kendini belli ediyor.

MEMEDE ŞEKİL VE DOKU DEĞİŞİKLİĞİ

Erken dönemde fark edilen belirtilerden biri, memede veya koltuk altı bölgesinde fark edilen kitle ya da sertliktir. Bu değişiklikler genellikle ağrısız olur ve zamanla büyüyebilir. Ayrıca meme başında çekilme, kabuklanma veya ciltte çukurlaşma gibi şekil bozuklukları da dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Bu tür farklılıklar fark edildiğinde, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

AKINTI VE RENK DEĞİŞİMLERİ Meme ucundan gelen, özellikle kanlı ya da berrak olmayan akıntılar da meme kanserinin erken belirtilerinden biri olabilir. Ciltte kızarıklık, pullanma veya ısı artışı gibi değişimler de ihmal edilmemelidir. Her kadının kendi bedenini iyi tanıması, bu tür değişiklikleri fark etmede en önemli adımdır. RİSK FAKTÖRLERİ VE DÜZENLİ TARAMA Ailede meme kanseri öyküsü bulunması, ileri yaş, hormon tedavileri, obezite ve alkol kullanımı riski artıran faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, 40 yaş üstü kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesini, 20 yaşından itibaren ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyor. Bu rutin, hastalığın erken evrede yakalanması açısından hayati öneme sahip. KENDİ KENDİNE MUAYENE NASIL YAPILIR? Aynanın karşısında, kollar serbest ve yukarıdayken memelerde simetri, şekil veya renk farkı olup olmadığı gözlemlenmelidir. Ardından el ile yapılan muayenede, memenin her bölgesi dairesel hareketlerle kontrol edilmelidir. Herhangi bir anormallik fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekir. Erken fark edilen her değişiklik, tedavi sürecini kolaylaştırır.