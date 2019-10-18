Erken menopoz nasıl anlaşılır?

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erken menopoz; âdetin 35 yaş öncesinde tamamen kesilmesine denmektedir. Erken yaşta görülen menopoz bazen 18 yaşlarında az bir ihtimalle de olsa görülebilir. Erken menopozun olumsuz etkileri kadının doğum halinin sona ermesidir. Erken yaşta oluşan bu durumun kadının tüm dengesini bitirmekte ve psikolojik olarak yetersiz hissetmesine neden olabilmektedir. Bu durum iş hayatının yoğunluğu ya da geç evlenme sonucunda gebeliğin gecikmesi ile etkili olabilmektedir.
35 yaş üzeri görülen menopoz, erken menopoza girmez. Erken menopoza etki sağlayan bazı durumlar olabilmektedir. Oluşan her hangi bir neden yumurtaların üremesinin sona ermesine neden olabilmektedir.
Erken menopoz nedenleri nelerdir?
Kromozom bozuklukları: Turner Sendromu ve Frajil X Sendromu gibi nadir gözüken bozukluk hallerinde yumurtlama sona erer ve erken menopoz görülür.
Otoimmun hastalıklar: Otoimmun hastalık bağışıklık sisteminde nedeni bilinmeyen bir yüzden organları yabancı olarak algılaması ve bu organlara saldırarak hasar vermesi olarak bilinir. Bu saldırılan organ yumurtalıklar olunca erken menopoza neden olur.
Ameliyatla yumurtalıkların alınması: oluşan bir kist ve ya ur ya da başka nedenlerle yumurtalıkların alınması durumunda erken menopoz olabilmektedir.
Kanser tedavileri: Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi etkisiyle yumurtalıklar tahrip olabilir ve erken menopoz oluşabilir.
Aile öyküsü: Genetik olarak annenin girdiği menopoz yaşı kızında da ortaya çıkmaktadır. Erken oluşan menopoz görülebilir.
Öncelikle adet olma araları uzamaya başlar ve bu durum sürekli olarak artar ve kesilme oluşabilir. Az kanama olması erken belirti sayılmaz. Ateş basması, çarpıntı gibi belirtiler görünemeyebilir. Bazı Otoimmun hastalıklar nedeni ile oluşması erken menopoz süresini uzatmaya imkan tanımaz. Son dönemlerde çıkan DHEA adı verilen ve anti-aging ilaçlar sayesinde gecikme sağlanabilmektedir.
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